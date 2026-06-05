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    Črna kronika

    Nedolžen v zaporu 17 let, krivec šele zdaj za zapahe

    »Vi ste nemo opazovali in uživali v svobodi na račun nedolžnega človeka,« je sodnik dejal Paulu Quinnu, ko ga je obsodil na 21 let zapora zaradi posilstva.
    Sojenje v Manchestru je dvignilo veliko prahu. FOTO: Phil Noble /Reuters
    Galerija
    Sojenje v Manchestru je dvignilo veliko prahu. FOTO: Phil Noble /Reuters
    P. Z.
    5. 6. 2026 | 19:30
    5. 6. 2026 | 19:33
    3:30
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    Posiljevalec, ki je v Veliki Britaniji več kot 20 let bežal roki pravice, medtem ko je nedolžen moški za njegov zločin prestajal dosmrtno kazen, je bil končno obsojen na zaporno kazen, je poročala agencija AFP.

    »Vi ste nemo opazovali in uživali v svobodi na račun nedolžnega človeka,« je sodnik Robert Bright dejal 52-letnemu Paulu Quinnu, ko ga je obsodil na 21 let zapora zaradi posilstva mlade matere leta 2003, ko se je v zgodnjih jutranjih urah peš vračala domov. Čudežno je preživela.

    Andrew Malkinson, star 60 let, ki je ves čas zatrjeval svojo nedolžnost, je zaradi napačne obsodbe iz leta 2004 v zaporu preživel 17 let. Izpuščen je bil leta 2020, potem ko je DNK analiza pokazala, da ni mogel biti storilec, pritožbeno sodišče pa je njegovo obsodbo uradno razveljavilo leta 2023. Quinn je bil obsojen po šesttedenskem sojenju na okrožnem sodišču v Manchestru na severozahodu Anglije.

    Malkinson je ostro obsodil dolžino kazni za očeta šestih otrok Quinna v primerjavi z dosmrtno kaznijo, ki je bila izrečena njemu. »Globoko sem užaljen, da je ta nasilni, pokvarjeni posameznik – ki mu ni bilo mar, da sem dve desetletji trpel zasramovanje … – prejel milejšo kazen, kot je bila izrečena meni, nedolžnemu človeku,« je zapisal v izjavi.

    Puščen, da trohni

    »Paul Quinn, ki ima za seboj zgodovino nasilnih in spolnih kaznivih dejanj in ki me je pustil trohneti, medtem ko je sam užival svobodo, bi lahko bil zdaj na prostosti že po vsega 14 letih in zagotovo bo na prostosti po 21 letih,« je dejal. Osebe, obsojene za spolne delikte, so lahko pod določenimi pogoji pogojno izpuščene po prestanih dveh tretjinah izrečene zaporne kazni.

    Žrtev je bila pretepena, ugriznjena, zadavljena do nezavesti in posiljena, potem ko so jo 19. julija 2003 ugrabili z ulice v kraju Little Hulton na severozahodu Anglije. Sodnik je pohvalil njeno junaško odločnost, da je o dolgotrajnem napadu, v katerem bi lahko umrla, pričala še drugič. Sama je dejala, da ji je odleglo, ker ima »končno pravico«, vendar je dodala: »To ne spremeni dejstva, da sta v tolikšni meri prizadeti dve življenji. Vpliv tega, kar se je zgodilo tistega dne, je ostal z menoj in me bo spremljal vse življenje,« je dejala v izjavi, ki jo je na sodišču prebrala njena odvetnica.

    Malkinson je bil v času zločina zaposlen kot varnostnik v bližnjem nakupovalnem središču. Policija širšega območja Manchestra ga je obtožila potem, ko je bil napačno prepoznan na prepoznavi osumljenca. Po razglasitvi Malkinsonove razbremenitve je generalni direktor policije širšega območja Manchestra Stephen Watson dejal, da mu je »zelo žal«, da je »tako hudo trpel v vseh teh dolgih letih«.

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    Šport

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