Obsodili Damijano Bole, Hilde Tovšak ni bilo na sodišče

Kako bo vrnila, če ima astronomske dolgove?

Hilde Tovšak (na fotografiji z zagovornikom Dušanom Tankom) danes na Okrožno sodišče v Celje ni bilo. Krivdo je sicer priznala že pred leti. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tovšakova in Košič februarja pred sodnika

Celje – Od treh obtoženih je sodnik celjskega okrožnega sodiščakazen izrekel le, nekdanji direktorici propadlega podjetja DMA. Zaradi zlorabe položaja in pranja denarja je dobila pogojno kazen, eno leto in enajst mesecev zapora s preizkusno dobo štirih let. Plačati mora tudi 3000 evrov kazni ter vrniti slabih 288.000 evrov opranega denarja., ki je s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde, bodo kazen izrekli 24. februarja, ko bodo opravili tudi predobravnavni narok zaTako kot Tovšakova je tudi Boletova krivdo zaradi pranja denarja in pomoči pri zlorabi položaja priznala. Podjetje DMA, katerega direktorica je bila Damijana Bole, je namreč Vegradovemu hčerinskemu podjetju Vedela nepremičnine izdal fiktivni račun za slabih 288.000 evrov za svetovalne storitve, ki nikoli niso bile opravljene.Boletova je denar sprejela in ga oprala, kot je v obrazložitvi sodbe dejal sodnik Marko Brišnik: »Z denarjem ste razpolagali, kot pač ste. Verjetno ste tudi sami kaj zadržali. Namenili ste ga tudi tihemu družbeniku avstrijske družbe.« Dodal je, da tega denarja seveda ne sme obdržati: »To je umazan, protipravno pridobljen denar. Zato ga morate vrniti. Vprašanje pa je, kako. Zaradi takratnega načina dela imate ogromne dolgove in nobenega premoženja.«Boletovi je finančna uprava že naračunala 800.000 evrov davčnega dolga. Ko so ji vzeli, kar se je (do zdaj) vzeti dalo, je bilo poplačanega okoli 200.000 evrov dolga. Boletova je dejala, da nima nobenega premoženja več, poleg 600.000 evrov še preostalega davčnega dolga, ji zdaj nad glavo visi še vračilo slabih 288.000 evrov in še danes dosojena kazen 3000 evrov. Če kazni (3000 evrov) ne bo plačala v treh mesecih, bo šla za 50 dni v zapor.Tožilecje dejal, da vse še ni izgubljeno: »Pri pranju denarja se denar običajno skrije. O povezanih osebah lahko razmišljam, ne morem pa o njih javno govoriti, ker nimam utemeljenega suma za to. Lahko pa se denar pokaže. Sodišče spremlja premoženje določene osebe, konkretno danes obsojene Damijane Bole. Tu je tudi še finančna uprava.«Če so na ljubljanskem sodišču včeraj čakali Tovšakovo, se je v Celju danes opravičil Košič. Specializirano tožilstvo Tovšakovi očita, da je v sostorilstvu s Košičem s prodajo nepremičnin na območju Mislinje pridobila Košičevemu podjetju Molet okoli 400.000 evrov protipravne koristi in s tem oškodovala Vegrad. Sama koristi ni imela.Košič, nekdanji direktor Vegradove hčerinske družbe Vedela nepremičnine, edini v tej zgodbi krivde ni priznal. Tožilstvo mu poleg zlorabe položaja v sostorilstvu v zgodbi z Moletom očita zlorabo položaja pri nakupu nepremičnin Delamarisa. Nepremičnine Delaramisa je prodal Hypo Leasingu in jih potem vzel nazaj v najem. Ko je bila pogodba prekinjena, je Vedela nepremičnine prejela vračilo davka v višini okoli štiri milijone evrov, denar pa je izginil.Tožilec je zadovoljen, da je sodba za Damijano Bole že pravnomočna: »Za nas je bilo bistveno, da se za njo, ki je nepomembna obtožena v tem postopku, postopek konča čim prej in da jo bomo lahko uporabili v postopku zoper Mateja Košiča.« Predobravnavni narok za Košiča bo 24. februarja.Takrat naj bi bil tudi izrek kazni za Hildo Tovšak, saj morajo pred izrekom slišati še Košiča, kot je pojasnil sodnik Brišnik. Tovšakova je sporazum o priznanju krivde sicer podpisala že pred leti. Po sporazumu s tožilstvom naj bi Tovšakovi izrekli pogojno kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.