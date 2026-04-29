Obsojenega za umor so prijeli v Srbiji

Bojana Stanojevića, ki je bil pri nas obsojen kot član Kavaškega klana, aretirali zaradi drugih grehov.

Pripadniki uprave srbske kriminalistične policije, službe za zatiranje kriminala in oddelka za posebne operacije so v Beogradu v bliskoviti akciji odvzeli prostost 37-letnemu črnogorskemu državljanu Bojanu Stanojeviću. Tega še kako dobro poznajo tudi slovenski policisti (ter tožilci in sodniki), saj je bil pri nas dvakrat obsojen kot član Kavaškega klana. Vendar ga Srbi niso aretirali zaradi grehov, ki jih je storil v naši državi. Bojan Stanojević naj bi bil član Vračarskega klana. V Sloveniji je bil obsojen na 19 let zaporne kazni. V Srbiji bival nelegalno in s ponarejenimi dokumenti. Prijeli so ga po tem, ko so ugotovili, da v Srbiji biva nelegalno in s ponarejenimi dokumenti. Z njim se zdaj ukvarjajo beograjski tožilci. Po podatkih tamkajšnjih policistov naj bi Stanojević sicer ...