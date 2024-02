Obsojenemu sodniku Škobernetu mora Slovenija plačati odškodnino

V nadaljevanju preberite:

Več kot 13 let po odmevni aretaciji takratnega celjskega okrožnega sodnika Milka Škoberneta in dobrih deset let po izrečeni večletni zaporni kazni zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja je zanj iz Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) včeraj prišla vesela novica. Na njegov transakcijski račun mu bo morala Slovenija nakazati 5000 evrov za nepremoženjsko škodo (zaradi kršenja pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravice do poštenega sojenja oziroma pravica do zaslišanja prič) ter še 5000 evrov za stroške in izdatke.