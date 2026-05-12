Obsojeni morilec zahteva večino skupnega premoženja

V imenu mladoletnih otrok umorjene Sabine Arklinič vložena tožba za ugotovitev skupnega premoženja

Leto dni je že Tomaž Arklinič pravnomočno obsojen na 30 let zapora zaradi sostorilstva pri umoru svoje žene Sabine. Zdaj pa poskuša dokazati, da je večina premoženja, ki sta ga z umorjeno ustvarila v Markovcih, njegovega. Pokojnica je za seboj pustila štiri mladoletne otroke. Njihovi skrbniki se tako na sodišču borijo za Sabinin delež hiše in dve vozili, ki naj bi jih podedovali njuni otroci. Medtem morilka Aleksandra Škamlec prestaja 28-letno zaporno kazen na Igu. Arklinič skuša dokazati, da je pokojna med gradnjo prispevala manj denarja kot Tomaž in da sta hišo gradila na parceli, ki je bila izključno v njegovi lasti. Zato naj bi zahteval kar 80 odstotkov vrednosti skupnega premoženja. Vztraja celo, da je bila gradnja hiše projekt njegove družine in ne njiju kot zakoncev. Obsojeni Tomaž ...