Obsojeni pedofil Irenej po prestani zaporni kazni poučuje otroke

Po zanesljivih podatkih je vsaj eni mladoletni učenki sporočil, da mu je najlažje poučevati v živo, pri čemer je navedel tudi dejanski naslov svojega bivališča.

Dober mesec dni po prestani dveletni kazni zapora se obsojeni pedofil Irenej Bizjak - Vegan iz Potoč pri Ajdovščini spet pojavlja v javnosti, tokrat kot inštruktor matematike za mladoletnike – osnovnošolce in srednješolce. Superprof.si, kjer Vegana oglašujejo kot inštruktorja in ima objavljen profil s svojo fotografijo, je spletna platforma, ki povezuje učence z inštruktorji za iskanje in izvedbo zasebnih učnih ur ali mentorstva. Uporabnikom omogoča dostop do pomoči na različnih področjih. Platforma deluje v več državah, ustanovljena je bila v Franciji leta 2013. Poudarjajo, da nudijo »najboljše zasebne učitelje matematike v Sloveniji: preverjene profile, potrjene diplome, certificirane ocene učencev, zajamčeno razpoložljivost in motivirane učence – vrhunsko poučevanje brez skrbi.« Vegan ...