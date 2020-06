Policisti na mejah na različne načine odkrivajo v različnih vozilih skrite osebe, kise tako skušajo izmakniti mejni kontroli. Danes so tako odkrili kar 22 oseb, ki so se v dveh tovornih vozilih - cisternah skrivale pri prehodu meje na Gruškovju.



Po podatkih Policijske uprave (PU) Maribor so okoli 12. ure policisti v cisterni za prevoz živil srbskih registrskih oznak odkrili 13 oseb iz različnih držav (Bangladeš, Indija, Turčija, Sirija). Nato so v koloni opazili enako vozilo istega podjetja.



Ker sta bili vozili vso pot skupaj, so policisti zaradi vidne izčrpanosti odkritih oseb - po pojasnilih PU Maribor so imele osebe znake pomanjkanja zraka - prioritetno pregledali tudi drugo vozilo. Njihov sum je bil upravičen, saj so v drugi cisterni odkrili devet oseb. Policisti so z doslednim in strokovnim delom odkrili 22 ilegalnih prebežnikov, kar pa je še pomembneje, rešili so 22 življenj. Obstajala je velika verjetnost, da bi se osebe zadušile, so še navedli na PU Maribor.