Obtoženca je malo »čofnil«, ta pa je potegnil nož

Tožilec Jože Čeru bi Vešligaja, ki je v zaključnih besedah dogodek iskreno obžaloval, najraje poslal v zapor za celih osem let. »Življenje je igra, resna igra. In na tej šahovnici življenja je bil človek skoraj zaboden do smrti,« je poudaril. O tem, da je zagrešil poskus uboja, ni dvomil. Če bi, kot je dodal, z nožem takrat oškodovanca res želel le prestrašiti, noža ne bi držal z vso močjo in šel z njim proti vitalnim delom oškodovančevega telesa.