Obtoženca so izdale sledi DNK na bombi

Dvajset minut čez polnoč 19. decembra lani je v bližini dveh hiš na Ulici Mire Miheličeve v bližini fužinskega družinskega parka Muste v Ljubljani eksplodirala ročna bomba M52. V eni hiši je bila družina Mentorja S. iz Kran­ja, druga je bila k sreči prazna. Eksploziji je bil še najbolj izpostavljen štiriletni otrok Mentorja S., ki je bil takrat v svoji sobi tik nad mestom eksplozije. »Glede na to, da je bila bomba vržena skoraj v hišo oziroma med ti dve hiši, ni nobenega dvoma, da bi bil lahko kdorkoli izmed navedenih oškodovancev v bližini eks­plozije in bil življenjsko ogrožen,« je poudarila ljubljanska okrožna sodnica Kristina Janjac Otorepec, ki ne dvomi, da je bombo odvrgel prav 24-letni Luka Jemec, ki se je zaradi tega znašel na zatožni klopi. Pred hišama na Ulici Mire Miheličeve ...