  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Obtoženi Ukrajinec priznal krivdo za smrtno prometno nesrečo pri Tepanju

    Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja.
    Obramba je med narokom predlagala izvedbo več dokazov. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Obramba je med narokom predlagala izvedbo več dokazov. FOTO: Leon Vidic
    STA
    20. 2. 2026 | 11:34
    A+A-

    Ukrajinec Dmytro Dobniuk, ki je 30. julija lani na avtocesti pri Tepanjah povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrlo pet ljudi, je danes na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču priznal očitano kaznivo dejanje. Tožilka Ksenja Cizl mu očita, da je nesrečo povzročil iz malomarnosti in zahteva 52 mesecev zaporne kazni ter stransko kazen.

    Po navedbah tožilke je 43-letni obdolženi poleti s kombiniranim vozilom vozil iz smeri Slovenske Bistrice proti Slovenskim Konjicam in na avtocesti trčil v kolono stoječih vozil. V nesreči je pet sopotnic umrlo na kraju dogodka, ena oseba pa je dobila posebno hude poškodbe.

    image_alt
    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja. Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora.

    Tožilka je ob upoštevanju teže dejanja in dejstva, da obdolženi doslej ni bil kaznovan, predlagala kazen štirih let in štirih mesecev zapora ter prepoved vožnje motornih vozil B kategorije za eno leto in tri mesece.

    Zagovornik obdolženega Ivo Grlica je po naroku dejal, da je njegova stranka v celoti prevzela odgovornost za nesrečo. Po njegovih besedah gre za izjemno tragičen dogodek, priznanje pa naj bi prispevalo k hitrejšemu zaključku postopka in vsaj delnemu razbremenjevanju svojcev žrtev. Podrobnosti zaradi nadaljnjega poteka sojenja ni želel komentirati.

    Obramba je med narokom predlagala izvedbo več dokazov, med drugim zaslišanje obdolženega ter izdelavo izvedenskega mnenja psihiatra o njegovem trenutnem duševnem stanju. Ker do dogovora o kazni med tožilstvom in obrambo ni prišlo, se bo postopek nadaljeval z izvedbo dokazov, o kazni pa bo odločilo sodišče.

    Okrožni sodnik Luka Grasselli je odločil, da se obravnava zaradi izvajanja dokazov in zahteve po senatnem sojenju preloži na 25. marec. Tožilka je ob tem ocenila, da obramba s predlaganimi dokazi skuša doseči znižanje predlagane kazni.

    Na vprašanje o večkratnih preložitvah naroka je pojasnila, da so razlogi med drugim povezani s privedbo obtožencev iz zavodov za prestajanje kazni, kar je širše znana težava.

    Sorodni članki

    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Starliner

    Nasa: polet starlinerja resen neuspeh, astronavta sta bila v hudi nevarnosti

    Vodstvo je prevzelo odgovornost za dogajanje na poletu, na katerem sta največ tvegala astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams.
    Saša Senica 20. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Evropsko javno tožilstvo

    Osebi iz Slovenije ogoljufali EU: zlorabila sredstva za hlev in opremo

    Osumljenec je pridobil kmetijska sredstva Evropske unije s predložitvijo ponarejenega dokumenta.
    20. 2. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Veleposlaniki

    Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

    Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do vztrajanja pri kandidaturi za veleposlaniški položaj.
    Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izpuščen iz pripora

    Andrew prvi visoki član kraljeve družine v sodobni zgodovini, ki je bil aretiran

    Andrew Mountbatten-Windsor je že zapustil policijsko postajo po tem, ko so ga zjutraj aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije.
    19. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več

    Več iz teme

    Tepanjeprometna nesrečaUkrajinecsojenjesodiščepredobravnavni narok

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Tragedija v gorah

    Seznam očitkov plezalcu, ki naj bi na gori pustil umreti svoje dekle

    Sojenje je vzbudilo veliko zanimanja ne le v laični javnosti, pač pa tudi v alpinističnih krogih po vsem svetu.
    Anja Intihar 20. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometna nesreča

    Obtoženi Ukrajinec priznal krivdo za smrtno prometno nesrečo pri Tepanju

    Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Kaj pomeni aretacija Andrewa za ugled kraljeve družine?

    Kralj Karel III. se distancira od brata, a škoda je že narejena.
    20. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Predporočne pogodbe

    Moje, tvoje, najino

    Predporočne pogodbe, v Sloveniji jih je za vzorec, so logičen pravni dogovor med partnerjema, pod vprašaj pa postavljajo romantiko.
    Grega Kališnik 20. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Afera Epstein

    Kaj pomeni aretacija Andrewa za ugled kraljeve družine?

    Kralj Karel III. se distancira od brata, a škoda je že narejena.
    20. 2. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Predporočne pogodbe

    Moje, tvoje, najino

    Predporočne pogodbe, v Sloveniji jih je za vzorec, so logičen pravni dogovor med partnerjema, pod vprašaj pa postavljajo romantiko.
    Grega Kališnik 20. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo