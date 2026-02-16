Obtoženi zanika poskus uboja soseda

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje Marku Baldimiru Tekavcu, ki mu tožilstvo očita poskus uboja 40-letnega soseda julija lani. Tekavc zanika krivdo za očitano kaznivo dejanje in trdi, da je streljal v samoobrambi. Oškodovanec nasprotno trdi, da je obtoženi večkrat streljal v njegovi smeri in ga s četrtim strelom tudi zadel.

Obtožnica Tekavcu očita, da je julija lani na dvorišču večstanovanjske hiše v Logu pri Brezovici s polavtomatsko pištolo iz neposredne bližine ustrelil v trebuh 40-letnega soseda in mu poskusil vzeti življenje. Dejanje je ostalo pri poskusu. Oškodovani je preživel zgolj zaradi pravočasne zdravniške pomoči, bo pa imel zaradi poškodb trajne posledice, je danes obtožnico razgrnila tožilka Ana Kirm.

Tekavc, ki je krivdo za očitano kaznivo dejanje danes zanikal, je v preiskavi priznal, da je dotičnega dne res odšel po pištolo in streljal v zrak, a le zato, ker mu je oškodovani že dalj časa grozil. Oškodovanega ni nameraval ustreliti, ampak le prestrašiti, je navedel. Ko pa je oškodovani s kolom zamahnil proti njegovi glavi, je ustrelil, da bi se branil.

Po njegovih navedbah v preiskavi sta mu oškodovani in njegova partnerka že pred omenjenim dogodkom večkrat grozila in ga ustrahovala, zato je podajal prijave na policijo, nesoglasja so bila tudi glede hiše in plačil. Prav zaradi omenjenih groženj je približno mesec dni pred dogodkom odštel po pištolo, ki jo je imel na barki, je v preiskavi povedal obtoženi, ki dejanje sicer obžaluje.

Svojo plat zgodbe je danes predstavil tudi oškodovanec, ki je v večstanovanjski hiši živel s svojo družino v lastniškem stanovanju. Glede odnosov z obtoženim je povedal, da so bili ti sprva dobri, nesoglasja pa so se začela zaradi gradbenega posega, ki ga je na hiši izvajal obtoženi in za katerega ni imel potrebnih soglasij. Nesoglasja so bila tudi z drugimi stanovalci v hiši, je dodal. Po njegovih besedah se je obtoženi obnašal kot šerif v hiši, za druge sostanovalce pa ni imel posluha.

Podrobno je opisal tudi dogodke na dan streljanja, do katerega je prišlo 31. julija 2025. Kot je dejal, je po prihodu iz službe zaslišal streljanje, zato je odšel na teraso svojega stanovanja v prvem nadstropju hiše. Na travniku pred hišo je zagledal Tekavca, ki je s pištolo meril proti njemu, zatem pa trikrat ustrelil. »Marko je streljal meter in pol stran od mene. Točno tako, kot sem se gibal, je streljal,« je izpovedoval. »Četrti naboj je izstrelil vame,« je dodal.

Glede navedbe obtoženega, da je proti njemu zamahnil s kolom, je poudaril, da je bil njegov cilj le onesposobiti obtoženega in mu vzeti orožje iz rok. Povod za streljanje pa naj bi bila gradbena prikolica, ki jo je obtoženi postavil pred njegovo zunanje stopnišče, je med drugim navedel oškodovani.