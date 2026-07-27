Obtožnica za odrezano Titovo glavo: Pačniku grozi do pet let zapora in visoka denarna kazen

Miroslav Pačnik dejanja ni obžaloval. FOTO: facebook Miroslava Pačnika»Danes mi je bila vročena obtožnica zaradi poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena. Obtožnica predlaga kazen, po kateri je zagroženih do pet let zapora. Poleg tega pa še denarno kazen v višini najmanj 11.254 evrov. Ironično je, da je prav Tito omejeval slovensko kulturo in je kriv za umor marsikaterega zavednega slovenskega kulturnika,« je na svojem družbenem profilu facebook danes objavil 50-letni Miroslav Pačnik, sosed predsednika vlade Janeza Janše v Šentilju pri Velenju. Kot je znano, je bila obtožnica proti Pačniku vložena po tem, ko so ga v začetku decembra lani po prijavi občana prijeli v avtomobilu s hrvaškima tablicama, v katerem je prevažal glavo kipa Josipa Broza Tita, ki jo je ...