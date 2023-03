Obtožnica proti ruskima vohunoma je pravnomočna

Obtožnica zoper domnevna ruska vohuna, ki so ju slovenski organi pregona prijeli lani, je pravnomočna, njun pripor pa podaljšan, je naše neuradne informacije potrdila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Na podlagi tega je ministrstvo na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika, razgovor z njim so po poročanju medijev opravili danes.

»Obtožnica zoper dva ruska državljana je danes pravnomočna. To pomeni, da je pripor podaljšan. Obtožena sta dveh kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja vohunjenja ter kaznivega dejanja overitve lažne vsebine,« je v izjavi za medije pojasnila ministrica. Za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine jima grozi skupaj do osem let zapora.

Ob tem je še dodala, da je na podlagi tega ministrstvo za zunanje in evropske zadeve poklicalo ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova na pogovor. Pogovor naj bi na ministrstvu že opravili.

Kriminalisti so tuja državljana, osumljena vohunjenja, priprli že v začetku decembra. Moški in ženska osumljena vohunjenja naj bi bila v partnerski zvezi, imata dva otroka, ki obiskujeta ljubljansko osnovno šolo, in argentinsko državljanstvo. Predstavljala naj bi se z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch. Ker je zadeva označena z določeno stopnjo tajnosti, so na tožilstvu že od začetka postopka skopi pri dajanju informacij.

Ruska vohuna sta delovala v poslovni stavbi Lesnine na Parmovi ulici v Ljubljani, kjer sta imela najeto pisarno. Podjetje, ki sta ga uporabljala kot krinko za delovanje v Sloveniji, se je formalno ukvarjalo s trgovanjem z umetninami, nepremičninami in starinami.