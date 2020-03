FOTO:Obupani poskus prehoda čez mejo pri Dobovi

Trideset beguncev, med njimi skoraj polovica otrok, je bilo skritih v vagonih z glino. FOTO: PU NM

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka z dvajsetimi zaprtimi vagoni, natovorjenimi z glino, ki je v Slovenijo pripeljal iz Srbije, v enem izmed vagonov našli skritih več tujcev, ki so se na ta način poskušali izogniti mejni kontroli. Zaradi suma, da se osebe nahajajo tudi v drugih vagonih, so se odločili za temeljit pregled.Pri delu so jim pomagali policisti PP Brežice, prošnji policistov za pomoč pri odpiranju vagonov in razsvetljevanju območja so se odzvali gasilci PGD Mihalovec, sodelovali so tudi vodniki z reševalnimi psi Zveze vodnikov reševalnih psov in Kinološke zveze Slovenije.V vagonih so policisti odkrili 30 tujcev iz Iraka, Sirije, Irana in Afganistana, ki so se zakopani v glini poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Razmere v zaprtih vagonih so bile življenjsko ogrožujoče predvsem zaradi pomanjkanja kisika, razmočena glina na površju pa se je strdila in ustvarila nevaren oklep.Policiste vodnike in gasilce je, kot so zapisali, presunilo, da je bilo med tujci kar 12 otrok, starih med pet in 14 let, in visoko noseča ženska. Tri osebe, ki so potrebovale zdravniško pomoč, so oskrbeli v brežiški bolnišnici.