Obvezna oprema: širok nasmeh in darilo

Ko na vrata potrkajo policisti, si ne obetamo nič dobrega. No, v predprazničnem času je bilo na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini drugače.

Na Policijski upravi Novo mesto so se namreč odločili, da ob sklepu leta obiščejo kar največ starejših občanov na območju, ki ga pokrivajo, jim zaželijo lepe praznike in jim pokažejo, da niso sami. »Pobuda je nastala med našimi policistkami in policisti, saj ne skrbimo le za varnost ljudi, ampak tudi za to, da se ti v svojem okolju dobro počutijo,« pojasnjuje Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto.

Tokratni obisk policistov je bil prijeten. FOTO: PU Novo mesto

Tokratna obvezna oprema policistov, ki so potrkali na vrata, sta bila širok nasmeh in vrečka s simboličnim darilom. Tako je bilo takoj jasno, da niso prišli zaradi kakšne resne policijske zadeve, temveč zgolj na prijazen obisk. Prav vsi so jih navdušeno sprejeli.

Dekleta in fantje pravijo, da je bil tudi tokrat vsak obisk posebna, lepa zgodba, ki jim bo še dolgo ostala v spominu. »Veseli nas, da smo marsikoga tudi tokrat razveselili, mu dali kak uporaben nasvet, tistim najbolj osamljenim pa tudi občutek, da smo tu zanje, in jim vsaj malo popestrili dan,« pravijo policisti.

S starejšimi so se pogovorili, kako lahko z enostavnimi ukrepi še bolje poskrbijo za svojo varnost in varnost premoženja. Svetovali so jim, naj bodo previdni ob obiskih neznancev in naj jim ne odpirajo vrat, ob pojavu sumljivih vozil, oseb ali drugih okoliščin pa naj jih takoj pokličejo na številko 113.

Dobra dejanja se čudežno hitro množijo

Prav tako naj jih pokličejo, če se znajdejo v kakršnikoli stiski in potrebujejo pomoč policije. Povedali so jim, da so policisti tukaj za njih, tudi med prazniki, in da se lahko vedno obrnejo nanje. Tudi o varnosti na cesti so govorili, predvsem naj starejši kot pešci poskrbijo za svojo vidnost, nosijo svetla oblačila in odsevna telesa.

Seveda je bil govor tudi o bolj sproščenih temah. Gospodinje so jim izdale, kaj vse bo na mizi za božično večerjo in kako pridne vnuke imajo, gospodje pa so raje rekli kakšno o nenavadno toplem vremenu in pridelku. Žal možem in dekletom v modrem tempo dela ni omogočal, da bi obiskali še več starejših.

»K takšnim gestam zato želimo spodbuditi tudi druge. Ustavite se, odložite za trenutek svoje obveznosti, skrbi in želje, ozrite se po svoji okolici in nekaj časa namenite tistim, ki so v teh dneh osamljeni. Lepa beseda in kratek obisk bosta marsikomu polepšala praznike in povrnila zaupanje v dobro. Saj veste, dobra dejanja se čudežno hitro množijo, najbogateje pa nagradijo tistega, ki jih dela,« sporočajo policisti in policistke s Policijske uprave Novo mesto.