Oče devetletnega sina več kot leto dni zadrževal v kombiju

V vzhodni Franciji so policisti rešili devetletnega dečka, ki naj bi ga oče od konca leta 2024 zadrževal zaklenjenega v kombiju. Na primer so opozorili sosedje, ki so iz vozila slišali otroške glasove.

Policija je vozilo odprla v ponedeljek v kraju Hagenbach ob meji s Švico in Nemčijo. Dečka so našli podhranjenega, golega in v izjemno slabih razmerah, ležečega med odpadki. Po navedbah tožilstva ni več mogel hoditi, ker je bil predolgo v sedečem položaju.

43-letni oče je dejal, da je sina zaprl, da bi ga zaščitil pred partnerico, ki naj bi ga želela poslati na psihiatrično zdravljenje. Deček je policiji povedal, da mu je oče dvakrat na dan prinašal hrano in vodo, vendar je moral potrebe opravljati v plastenke in vreče.

Oče je obtožen protipravnega odvzema prostosti mladoletnika ter zanemarjanja, partnerica pa opustitve dolžne pomoči. Oba otroka in njuni sorojenci so bili začasno nameščeni v oskrbo, o njihovi prihodnosti bo odločalo sodišče.

Kot še poroča Guardian, so nekateri sosedje sicer občasno slišali zvoke iz kombija, a so verjeli, da gre za žival.