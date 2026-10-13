Oče in sin nad policiste s solzivcem, v zapor jima ne bo treba

Pred dnevi je 41-letni Branko Kovačič – Branki iz romskega naselja Šmihel zapustil pripor, prav tako je bil iz hišnega pripora izpuščen njegov 20-letni sin Branko. Čeprav sta bila stara znanca organov pregona oba obsojena na zaporno kazen, jo bosta namreč odslužila z delom v splošno korist. Tak je dogovor s tožilstvom, zapisan v sporazumu o priznanju krivde. Zgodilo se je 20. maja letos v Stari Lipi. Zvečer je občan na nadzornih kamerah opazil, da gredo proti nenaseljeni hiši trije zamaskiranci, vsi s kapuco na glavi in medicinsko masko na obrazu. Ker so mu bili sumljivi, poleg tega je že nekaj dni prej opazil sumljiv avto, ki se je vozil okoli hiše, je takoj poklical policijo in tudi sosedo, da jo je opozoril na previdnost. Dva belokranjska policista sta se takoj odpeljala tja in med ...