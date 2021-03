Oče in sin vztrajata pri nedolžnosti

Intervencijski nevroradiolog Zoran Milošević. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Pred sodnico na okrožnem sodišču v Ljubljani sta zaradi korupcijske afere v zdravstvu stopila zdravnikin njegov sin, ki jima tožilstvo očita nedovoljeno sprejemanje daril in pranje denarja. Obtožena vztrajata, da sta nedolžna, obramba pa opozarja, da tožilstvo očitanega dejanja ni ustrezno konkretiziralo, je poročala STA.Tožilstvo Miloševiču očita, da je za pridobitev in ohranitev posla dobave medicinskega materiala za zapiranje možganskih anevrizem od podjetja Emporio Medical zase zahteval in sprejel okoli 143.000 evrov. Denar je bil nakazan na njegov bančni račun na Hrvaškem in na račun njegovega sina, odprt pri banki v Švici. Miloševiču tožilstvo tako očita kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril in pranje denarja, slednje očita tudi njegovemu sinu Mihaelu Miloševič Štamberger.Obtožena sta pred sodnicovztrajala, da očitanih kaznivih dejanj nista storila. Dornikovi je namreč ljubljansko sodišče dodelilo zadevo po tistem, ko je sodnicapredlagala svojo izločitev, saj se je že seznanila z dokazi, ki so bili nato izločeni iz sodnega spisa.Zagovornika sta opozorila na po njuni oceni premalo konkretizirano očitano kaznivo dejanja in sodišču predlagala, da tožilstvo pozove k natančni opredelitvi časa in kraja kaznivega dejanja. Miloševićev zagovornikje ob tem izpostavil, da je ustavno sodišče že sprejelo stališče, da neopredeljeni pojmi ne morejo biti podlaga za kaznivo dejanje. Predlagal je celo, da sodišče že dane izreče oprostilno sodbo.Tožilecje prepričan, da v obtožnici opisana ravnanja vsebujejo vse objektivne in subjektivne zakonske znake očitanih kaznivih dejanj. Po njegovi oceni prav tako ni pravne podlage za takojšnji izrek oprostilne sodbe.S tem se je strinjala tudi sodnica. Obtožnica je po njeni oceni tudi konkretizirana do te mere, da omogoča aktivno obrambo in zagotavlja načelo poštenega postopka.Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji ponedeljek z zaslišanjem nekaterih zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer je Miloševič zaposlen in je pri svojem delu uporabljal material, ki ga je dobavljalo podjetje Emporio Medical.Miloševič in njegov sin sta dva izmed obtoženih v aferi, v središču katere se je znašlo podjetje Emporio Medical. Za prvo skupino obtoženih se je sojenje z nepravnomočno obsodilno sodbo sklenilo sredi februarja. Sodni senat, ki mu je predsedovala Fekonja, je zdravnikom in nekdanjemu komercialistu v podjetju, ki jih je spoznalo za krive sprejemanja oziroma dajanja nedovoljenih daril, izreklo od 10 mesecev do treh let zaporne kazni, denarne kazni in odvzem premoženja.