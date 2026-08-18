Pri Gradcu naj bi oče z nožem ubil osemletno hčer

V kraju Kumberg pri Gradcu na avstrijskem Štajerskem naj bi 37-letnik v ponedeljek zvečer osemletni hčerki z nožem zadal tako hude ureznine in vbodne rane, da je ta kmalu zatem umrla v bolnišnici. Nato naj bi poskušal storiti samomor, a so ga pred tem aretirali, je davi sporočila deželna policija. Motiv in okoliščine dogodka še niso znani.

V času dejanja je bila v hiši tudi mati osemletnice, ki pa ni bila poškodovana, trenutno je v psihološki oskrbi, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA še povedali pri policiji. Očetu so medtem v bolnišnici oskrbeli rane, ki naj bi si jih zadal sam, nakar so ga odpeljali v pripor v Gradcu. Oba z materjo sta avstrijska državljana in doslej policiji nista bila znana.

Graško tožilstvo je odredilo obdukcijo trupla osemletnice, preiskavo pa je prevzel deželni kriminalistični urad, navaja časnik Kronen Zeitung.