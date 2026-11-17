Za spolno zlorabo treh hčera 19 let in deset mesecev zapora.
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Zadeva ima dolgo sodno zgodovino. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff
Višje sodišče je zavrnilo pritožbi tožilstva in obrambe ter potrdilo zaporno kazen 19 let in deset mesecev za očeta, ki je več let spolno zlorabljal tri hčere. Sodba za 55-letnega moškega iz koprskega zaledja je postala pravnomočna.
Zadeva ima dolgo sodno zgodovino. Koprski kriminalisti so osumljenca prijeli decembra 2021 po anonimni prijavi. Sodišče prve stopnje ga je v začetku leta 2024 za zaprtimi vrati najprej obsodilo na 23 let in pol zapora. Višje sodišče je kazen znižalo na 20 let in deset mesecev, a je vrhovno sodišče nato maja lani razveljavilo pravnomočno sodbo zaradi nezadostne obrazložitve in primer vrnilo v ponovno odločanje na prvostopenjsko sodišče. Moški je ves ta čas ostal v priporu in obtožb na predobravnavnem naroku ni priznal.
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