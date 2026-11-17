Višje sodišče je zavrnilo pritožbi tožilstva in obrambe ter potrdilo zaporno kazen 19 let in deset mesecev za očeta, ki je več let spolno zlorabljal tri hčere. Sodba za 55-letnega moškega iz koprskega zaledja je postala pravnomočna. Zadeva ima dolgo sodno zgodovino. Koprski kriminalisti so osumljenca prijeli decembra 2021 po anonimni prijavi. Sodišče prve stopnje ga je v začetku leta 2024 za zaprtimi vrati najprej obsodilo na 23 let in pol zapora. Višje sodišče je kazen znižalo na 20 let in deset mesecev, a je vrhovno sodišče nato maja lani razveljavilo pravnomočno sodbo zaradi nezadostne obrazložitve in primer vrnilo v ponovno odločanje na prvostopenjsko sodišče. Moški je ves ta čas ostal v priporu in obtožb na predobravnavnem naroku ni priznal. Oče je najstarejšo hčer začel spolno ...