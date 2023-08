Očetu bi spustil kri in ga zakopal na dvorišču

V nadaljevanju preberite:

Policisti so se že večkrat ukvarjali z 39-letnim Ljubljančanom, ki življenje greni njim, pa tudi lastnemu očetu in prebivalcem ljubljanskega Rudnika ter bližnjih naselij. Po zadnjem dogodku, ko je očetu grozil s smrtjo, nato pa tudi policistom, je končal na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrične klinike.

S posnetka, ki ga je 39-letnik nedavno objavil na facebooku, je jasno, da ve, da je duševni bolnik. Govoril je svojemu očetu: »Kam sedet, na Dob me bojo dal, oče, misliš, da me bojo dal, mene sam na psihiatrijo lahk dajo, na tablete močne, take, k mi jih psihiatr predpiše.« Res ima predpisano terapijo, toda kaj, ko se nanjo požvižga. Brez jemanja zdravil pa lahko postane nevaren za okolico.