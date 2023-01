Očetu umorjenega na sodišču izrekel sožalje

Tožilstvo Branku Krklecu s Škofije v občini Šmarje pri Jelšah očita umor 27-letnega Aleksandra Klementa in 42-letne Nataše Zadravec Klement. Bila sta pomočnika sodnega izvršitelja, ki sta februarja 2022 prišla po že zarubljeni avto, za katerega je bila naslednji dan dražba. Krklec trdi, da ga je Klement napadel, Krklec pa je potem oba ustrelil. Sodni izvršitelj Milan Klement, oče umorjenega, pa zagotavlja, da sin nikoli ne bi napadel stranke v postopku.

Avto, po katerega sta pomočnika izvršitelja prišla, je bil zarubljen že maja 2021. Ena dražba je že bila za to vozilo, a takrat pri Krklečevih ni bilo nikogar doma. Tudi to je ena od možnosti, zakaj se je Klement kot sodni izvršitelj odločil, da bodo avto odvzeli že dan pred dražbo, kot je pojasnil danes na celjskem okrožnem sodišču. »Podlaga za odvzem je bila odredba in sklep sodišča. Na tej podlagi se lahko stvari takoj odpeljejo,« je povedal Milan Klement. Dodal je, da zakon natančno določa, kdaj lahko zarubljeno stvar odpeljejo: »Dražba s tem nima nobene zveze. Odvzem je sestavni del rubeža.«

S pištolo je Branko Krklec najprej ustrelil Aleksandra Klementa, potem pa še njegovo teto Natašo. FOTO: Mojca Marot

Milan Klement je že v preiskavi pojasnil, da je bil sin Aleksander že pri več takih odvzemih zarubljenih avtomobilov, Klementova sestra Nataša pa prvič. Z njima je prišel tudi Natašin mož Marjan Zadravec Klement, ki je počakal ob cesti. Prav on je prvi poklical Milana Klementa, kot je v preiskavi povedal Klement: »Poklical me je in povedal, da je slišal strele. Rekel sem mu, naj pritiska na rane. Potem sem poklical policijo, da naj čim prej gredo tja in pokličejo reševalce.« Ko je tudi on prišel na Škofijo, je bila policija že tam, policist pa mu je izrekel sožalje. Odpeljali so se v celjsko bolnišnico, saj so se za življenje Nataše Zadravec Klement še borili, a je v bolnišnici umrla.

Pristojnosti izvršiteljev

Krklec je v svojem novembrskem zagovoru povedal, da sta pomočnika izvršitelja prišla peš k hiši, da se nista predstavila, niti nista pozvonila. Dejal je, da sta se z Aleksandrom prerivala, sam pa je s pištolo, ki jo je šel iskat v hišo, ustrelil v zrak, da bi pomočnika izvršitelja prestrašil. Potem ga je Aleksander Klement poškropil s solzivcem, on pa ju je ustrelil.

Maščevanje in nizkotni nagibi Tragedija se je zgodila v zaselku Škofija v občini Šmarje pri Jelšah. Obtožnica Branka Krkleca bremeni umora iz maščevalnosti in nizkotnih nagibov. Za vsako od dejanj mu grozi najmanj 15 let zapora. Kot piše v obtožnici, naj bi bil Krklec v času dejanj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Obtoženi sicer pravi, da ga je pomočnik sodnega izvršitelja prvi napadel.

Milan Klement je danes pojasnil, da se sodni izvršitelji oziroma njihovi pomočniki identificirajo z izkaznico, da so vsi vpisani v evidenco ministrstva za pravosodje. »S sinom sva večkrat skupaj opravljala izvršilna dejanja in sin je vedno spoštoval ta pravila.« Dodal je, da do tega dogodka nikoli nista doživela nobenega fizičnega odpora pri dolžnikih, da pa se je sin čutil ogroženega in je večkrat klical policijo pri verbalnih grožnjah. »Nobenih navodil ni, kako ravnati, če se izvršitelj čuti ogroženega. To bi se dalo rešiti s stalno asistenco policije, ker je dejansko vsaka stranka potencialna grožnja. Ne vemo namreč, kako bo dolžnik reagiral. Zdaj dobimo asistenco policije, če je izrecna grožnja predhodno izkazana.«

Poudaril je, da Aleksander zagotovo ni napadel Krkleca: »Nikoli ne bi fizično napadel stranke v postopku. Tak postopek bi bil namreč takoj nezakonit. Tako ni nobenega interesa, da bi to počel. Da bi on napadel, je popolna neumnost.« Na vprašanje Krklečevega zagovornika Marka Meznariča, zakaj sodna odločba, na podlagi katere naj bi prišla po vozilo, ni omenjena v zapisniku izvršitelja, pa je Klement odgovoril: »Glede na to, da je bil moj sin ubit, zapisnika očitno ni izpolnil do konca.« Krklec mu je ob koncu pričanja izrekel sožalje.

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji teden z zaslišanjem izvedencev psihiatrične in psihološke stroke.