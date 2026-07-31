Očimu potrdili dolgoletno zaporno kazen

Višji sodniki so zapečatili usodo očima, ki je v slovenski Istri več let spolno zlorabljal pastorko. Samostojnega podjetnika je petčlanski senat koprskega okrožnega sodišča pod predsedstvom sodnice Kristine Bošnjak 17. junija lani obsodil na zaporno kazen, a sta se na sodbo pritožila tako tožilstvo kot obtoženi po svojem zagovorniku. »Višje sodišče v Kopru je o zadevi že odločilo, in sicer je sodbo v celoti potrdilo,« nam je odgovorila začasna predsednica Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanta Nusdorfer. Grozljiva zgodba o večletnem zlorabljanju pastorke, ki ga je zagrešil materin partner, se je začela, ko sta se očim in dekličina mati odločila za skupno življenje. V razmerju se jima je rodil tudi skupni otrok. Tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji je pastorko začel zlorabljati, ...