Očimu potrdili dolgoletno zaporno kazen

Višje sodišče potrdilo prvostopenjsko sodbo. Za spolno zlorabo mladoletnice bo 11 let za zapahi.
Galerija
Ker ji je grozil in uporabljal silo, se ga je tako bala, da je dolga leta nemočno trpela. Simbolična fotografija. FOTO: Damir Sagolj/Reuters
Višji sodniki so zapečatili usodo očima, ki je v slovenski Istri več let spolno zlorabljal pastorko.
Samostojnega podjetnika je petčlanski senat koprskega okrožnega sodišča pod predsedstvom sodnice Kristine Bošnjak 17. junija lani obsodil na zaporno kazen, a sta se na sodbo pritožila tako tožilstvo kot obtoženi po svojem zagovorniku. »Višje sodišče v Kopru je o zadevi že odločilo, in sicer je sodbo v celoti potrdilo,« nam je odgovorila začasna predsednica Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanta Nusdorfer.
Grozljiva zgodba o večletnem zlorabljanju pastorke, ki ga je zagrešil materin partner, se je začela, ko sta se očim in dekličina mati odločila za skupno življenje. V razmerju se jima je rodil tudi skupni otrok. Tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji je pastorko začel zlorabljati, ...
Komentarji