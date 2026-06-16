Očitajo mu, da je brata odpeljal v smrt

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Vojku Marinču zaradi povzročitve hude prometne nesreče, v kateri je umrl njegov brat Matevž. Zgodilo se 24. oktobra 2016 na lokalni cesti med Petkovcem in Zaplano. O tem, da je cesta nevarna, domačini ne dvomijo.

»Gre za razmeroma ozko cesto. Ta vijuga levo, desno. Ker je na brežini, se zaradi konfiguracije poseda. Ker je vozišče neravno, se, če si malenkost nepozoren, res ni nobena umetnost prevrniti tam dol,« je včeraj na sodišču razlagal Norman Osrečki iz Prezida. Tistega dne je bil namreč prvi pri škodi roomster, ki je obtičala od kakšnih 100 do 150 metrov nižje od omenjene ceste na travniku.