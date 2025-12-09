Očitke sprva priznal, zdaj jih zanika

Sodniku, ki ga je obsodil, naj bi poslal 25 grozilnih sporočil.

Že tretji narok zapored je javnost pričakovala, da bo sodišče presodilo, ali je 44-letni Jernej Hribšek grozil predsedniku brežiškega okrajnega sodišča Almirju Kurspahiću, ki ga je v preteklosti zaradi nasilništva nad njegovo materjo obsodil na pogojno zaporno kazen z varstvenim nadzorstvom, a se to ni zgodilo niti včeraj. Tik pred koncem sojenja je namreč obdolženi, ki je od februarja v priporu, »spregovoril«. Obtožnica mu očita, da je med 7. in 24. novembrom lani z izmišljenega elektronskega naslova na naslov policijske postaje v Brežicah poslal 25 sporočil z maščevalno vsebino, namenjeno izključno sodniku Kurspahiću. Prvo je poslal na dan, ko je za zdaj še neznanec – policijska preiskava namreč še vedno poteka – vlomil v novozgrajeno hišo sodnika, v katero bi se moral ta z družino ...