Očitkov so ju rešili pozabljivi policisti

Več kot dvanajst let trajajoč kazenski postopek, v katerem je obema obtoženima grozilo do osem let zapora, se je ta teden končal z zavrnilno sodbo, vendar brez jasnega odgovora na ključno vprašanje, kdo je bil dejanski uporabnik računalnikov z otroško pornografijo. Primer je pomemben ne le zaradi občutljive narave kaznivega dejanja, temveč tudi zato, ker razgalja, kako hitro se lahko zaradi pozabljivih policistov in slabo dokumentiranih hišnih preiskav zamaje celotna dokazna zgradba, na kateri temelji obsodba.

V ospredju je vprašanje standarda dokazovanja v zadevah, kjer digitalne sledi – od IP-naslovov do fizične lokacije računalnikov v hiši – odločajo o tem, ali bo nekdo obsojen ali oproščen. Članek pojasni, zakaj je tožilstvo po zaslišanju policistov odstopilo od pregona, kako je sodišče kljub temu potrdilo obstoj prepovedanih vsebin in kaj takšna odločitev pomeni za prihodnje postopke v podobnih primerih.