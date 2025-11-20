Od kriptoprevare do podjetniške goljufije

V enem dnevu, to je v sredo, so na območju ljubljanske policijske uprave prejeli prijave treh primerov spletnih prevar. Policisti zato znova opozarjajo, da je pri spletnem poslovanju treba biti zelo previden. »Ponudbe, ki obljubljajo hiter zaslužek ali nadpovprečne donose, so praviloma znamenje prevare, zato jih je treba obravnavati z veliko dvoma.«

V prvem primeru je neznanec oškodovanca prek spletne povezave dalj časa prepričeval, naj se prijavi na platformo, ki naj bi omogočala trgovanje z različnimi valutami in dobrinami. »Z lažnimi obljubami o visokih zaslužkih ga je usmerjal prek aplikacije ter pridobil oddaljen dostop do njegovega računalnika. Nato je izvedel več bančnih transakcij ter si pridobil več tisoč evrov protipravne premoženjske koristi,« je sporočila tiskovna predstavnica Špela Škoporc.

V drugem primeru je neznani storilec na elektronski naslov podjetja poslal lažno sporočilo o nujni posodobitvi aplikacije spletne banke. »Priložena povezava je bila lažna, po njenem odprtju je storilec pridobil oddaljeni dostop do računalnika. Prek spletne banke je izvedel več transakcij in podjetje oškodoval za več tisoč evrov.«

V tretjem primeru je oškodovanka med igranjem spletnih iger prejela več klicev z neznanih številk. Neznani klicatelj ji je dejal, da je zadela večjo vsoto denarja, in jo prepričal, da mora za prejem nagrade na telefon namestiti določene aplikacije. S tem je pridobil nadzor nad njenim telefonom in spletno banko, izvedel več transakcij ter celo pripravil pogodbo za kredit. »Oškodovanki je povzročil več sto evrov škode,« je sklenila Špela Škoporc.