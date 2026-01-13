Od napadalca s sekiro zahteva odškodnino in rento

Zaradi spora izpred petih let je bil Beno Krajšek v zaporu, oškodovanec je vložil še civilno tožbo.

Lažni poštar, ki je 20. decembra 2019 z nožem, sekiro in solzivcem brutalno napadel svojega znanca na njegovem domu, je na prostosti. Beno Krajšek iz Nove vasi pri Postojni je bil zaradi poskusa uboja Postojnčana Tomaža Čamdžića pravnomočno obsojen na šest let zapora in pol, na pogojni svobodi pa je že od začetka junija 2024. V sredo se je v spremstvu odvetnika Luke Skvarče znova pojavil na Okrožnem sodišču v Kopru, saj je Čamdžić zoper njega vložil odškodninsko tožbo zaradi napada. Tožnik od Krajška sicer zahteva 83.274 evrov odškodnine in dosmrtno mesečno rento v višini 253 evrov s pripadki. Tistega dne sta se moška srečala v postojnskem Tandem baru. Krajšek je na dan privlekel staro zgodbo o Čamdžićevih psih, ki naj bi pred leti tacala po tujem travniku, mu začel groziti, nato pa ...