Od poslanke hoče opravičilo in denar

»Delala sem skladno s poslovnikom in zakonom parlamentarne preiskovalne komisije, ko sem na seji vabilo na zaslišanje vročila nekdanjemu poslanskemu kolegu. V preiskovalni komisiji smo, ker se ni odzival na naša vabila na zaslišanje pred preiskovalno komisijo, sprejeli sklep prav zaradi njega, da lahko vsem pričam, ki se bodo izogibale zaslišanjem, vročimo vabila na sejo in na zaslišanje na vse možne načine. To je bilo vse.«

Tako nam je včeraj po nekajminutnem pravdanju z županom Lendave Janezom Magyarjem povedala poslanka Socialnih demokratov Mojca Šetinc Pašek. Dodala je, da njen namen takrat, ko mu je na seji državnega zbora 21. novembra 2022 pred vso slovensko javnostjo osebno odnesla kuverto z vabilom na prihajajočo sejo preiskovalne komisije, »absolutno ni bil žaljiv«. »Ampak zgolj to, da bi zagotovila, da bo priča prišla na zaslišanje pred parlamentarno preiskovalno komisijo.«

Janez Magyar trdi, da se je čutil ponižanega, saj je pošto pred tem dvignil. Ker se mu poslanka ni opravičila, s tožbo od nje zahteva 5200 evrov. Tožena zatrjuje, da je delala skladno s poslovnikom in zakonom.

Zaradi vsega skupaj se Magyarju ne namerava opravičiti. Kaj šele plačati 5200 evrov odškodnine. »Ni temelja za opravičilo in odškodnino,« je pred ljubljansko okrajno sodnico Alenko Kočevar Nosan povedal pooblaščenec Mojce Šetinc Pašek Miha Kozinc.

Magyarjev pooblaščenec Radovan Cerjak je poudaril, da se vsekakor zavzemajo za mirno rešitev spora. Seveda če se bo poslanka opravičila županu, ker da ga je takrat s tem, ko mu je vročila vabilo kar na seji državnega zbora, »neupravičeno obtožila, da naj ne bi dvigal pošte«.

»Jaz sem že tistega dne dokazal, da sem pošto dvignil,« nam je po naroku decembra lani zatrdil župan in dodal, da bi lahko še pred tisto sejo državnega zbora preverila, ali pošte dejansko ni prevzel. Ne pa, »da me je tam blamirala«. Prepričan je, da mu je s tem povzročila škodo, njen namen pa da je bil, da bi mu škodovala pred drugim krogom lokalnih volitev, ki je bil 4. decembra tistega leta.

Magyar je na njem premagal protikandidata ter znova postal lendavski župan. Zaradi nezdružljivosti funkcij se je moral 23. decembra 2022 dokončno posloviti od poslanskega stolčka. Čeprav je na lokalnih volitvah kandidiral tudi s podporo SDS, pa, kot nam je takrat povedal, ni več njen član.

Zgodba o vročanju poštne pošiljke se je začela nekaj dni prej. V okviru parlamentarne komisije, ki je preiskovala domnevno nezakonito financiranje SDS, vodila jo je Mojca Šetinc Pašek, je bil Magyar vabljen, da se kot priča udeleži seje, razpisane za 17. november 2022. A ker ga na seji ni bilo, so ga vnovič povabili na sejo za 9. december.

Ker do začetka redne novembrske seje državnega zbora 21. novembra 2022 niso prejeli povratnice, da je dvignil pošto, je Mojca Šetinc Pašek na začetku seje v okviru postopkovnega predloga vstala in Magyarju osebno odnesla kuverto z vabilom na decembrsko sejo preiskovalne komisije. Zaradi kršitve poslovnika si je takrat prislužila opomin predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.

Seja je bila medijsko dobro pokrita, na njej so bili navzoči tako premier Robert Golob kot ministri njegove vlade. Poslanci so bili pripravljeni na postavljanje vprašanj predsedniku vlade. »To me je zelo prizadelo in ponižalo,« je povedal Magyar.