Oderuški dr. Oskar se upira odhodu za rešetke

Slovenija je Republiki Hrvaški poslala evropski nalog za prijetje in predajo obsojenca.

Te dni bodo minila tri leta, odkar je koprsko prizivno sodišče hrvaškemu državljanu Franju Keleminoviću pogojno kazen spremenilo v leto dni zapora, odtlej pa je 70-letni Hrvat storil vse, da mu ne bi bilo treba prestopiti praga slovenskega zapora. In čeprav je že zdavnaj prejel poziv na prestajanje kazni, se nanj požvižga. Krajevno pristojnemu novogoriškemu okrožnemu sodišču pa je izmikanja končno dovolj, zato je hrvaške oblasti pozvalo, naj ga primejo in nam ga izročijo. Kot je pojasnil pooblaščenec za odnose z mediji na sodišču Andrej Oblak, so zaradi nenastopa kazni zapora na »pristojnem organu Republike Hrvaške vložili evropski nalog za prijetje in predajo, ki ga država prejemnica oziroma županijsko državno odvetništvo trenutno še obravnava, kar pomeni, da iskana oseba (še) ni ...