Odkrili mladoletno žrtev kaznivega dejanja, mati storila samomor

Hrvaško pretresa družinska tragedija, ki se je dopoldne zgodila v Veliki Gorici v neposredni bližini Zagreba. Kot poroča Jutarnji list, je okoli 10.50 zagrebška policija prejela prijavo o domnevnem samomoru s skokom z višine stanovanjske stavbe oziroma tem, da pred stavbo na tleh leži ženska.

Toda ko so dežurne nujne službe prišle na kraj dogodka, so odkrile še hujše okoliščine. V stanovanju v 6. nadstropju so našli tudi truplo mladoletne osebe, stare 17 let. Policija je po prvem ogledu ugotovila, da je bila njena smrt posledica kaznivega dejanja.

Policija trenutno opravlja ogled stanovanja ter zbira dokaze in vodi podrobne informativne razgovore s sosedi. Stopila bo tudi v stik z očetom ubitega dekleta.

Po končanem ogledu bosta obe trupli prepeljani na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko na zagrebški Šalati, kjer bodo opravili obdukcijo, še navaja Jutarnji list.