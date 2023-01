Odpiranje povezav v sumljivih sporočilih vas lahko drago stane

V nadaljevanju preberite:

V prevarantskih sporočilih, ki jih v teh dneh dobivajo mnogi, se goljufi pogosto predstavijo kot državni organi. Lani je do sredine decembra Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT obravnaval več kot 1100 prijav lažnih obvestil – največ so prejeli tistih v imenu bank (748), pošte in drugih dostavnih služb (279), kar 150 pa v imenu finančne uprave.