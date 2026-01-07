Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.

Na Biču se je pred sedmimi leti zgodila huda nesreča, v kateri je umrl voznik tovornjaka Rosen S. Ko se je zvečer hotel oprhati v kopalni kadi, je nič hudega sluteč odprl pipo, ki je bila pod napetostjo. Skozi njegovo telo je stekel električni tok in povzročil paralizo dihanja ter zadušitev. Takoj je bil mrtev. Tožilstvo je prepričano, da je vzrok za njegovo smrt malomarnost, kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti je obtožilo električarja Tomislava Pekolja iz Malega Gabra in Branka Matjaša iz Velikega Gabra. Na Biču, v neposredni bližini parkirišč s tovornjaki in poslovnih prostorov mednarodnega transportnega podjetja Eurotek, je starejša hiša, ki so jo obnovili, v njej so spali tuji delavci, ki so vozili tovornjake, zaposleni so bili pri podjetju Unitransport. Med njimi je bil ...