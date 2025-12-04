Ogenj je vzel milijone in življenje

Dvanajstega maja 2026 bo minilo enajst let od enega od največjih industrijskih požarov v zgodovini samostojne Slovenije, ki je zajel Mercatorjevo skladišče v Zalogu. Domnevni krivec Ciril Cerar bo, če bo vse po sreči, na ljubljanskem okrožnem sodišču v začetku prihodnjega leta izvedel, kaj ga čaka.

Vse bo odvisno od tega, kako bodo višji sodniki odločili o najverjet­nejši pritožbi tožilke Anite Filipčič na sklep razpravljajoče sodnice Barbare Vehovar Meze o zavrnitvi tožilske zahteve za izločitev sodne izvedenke za varstvo pri delu in požarno varnost Have Avdić. Če bodo pritožbo zavrnili, se bo sojenje nadaljevalo 11. februarja.

Izvedenka je že 2018. izdelala mnenje za namen sojenja Cerarju, ki 12. maja 2015 kot prvi mož družbe Ceko IN naj ne bi zagotovil razmer za varno delo v Mercatorjevem skladišču. Zaradi tega je izgubil življenje eden od njegovih zaposlenih Marjan K., škode je bilo za precej več kot deset milijonov evrov.

Tožilka se je oktobra ob dopolnjenem izvedenkinem mnenju najbolj začudila, da Cerarja zdaj v celoti razbremenjuje odgovornosti. »Pri pripravi prvega izvedenskega mnenja nisem imela podatkov, da bi Ceko IN izvajal kakršnokoli požarno stražo. Na podlagi listin, ki sem jih dobila, sem ugotovila, da jih je izvajal. Da je imel gasilnike in požarne odeje. To je ključno,« je pojasnila.

Ciril Cerar bo morda v začetku prihodnjega leta le dočakal sodbo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tožilka je spomnila, da je bilo med sojenjem zaslišanih več strokovnjakov, ki se z njo niso povsem strinjali. Denimo izvedenec za varnost in zdravje pri delu Miro Škufca je govoril o »deljeni odgovornosti«. Mercator bi moral Cerarjeva zaposlena seznaniti s tem, kje bosta varila in s kakšnimi materiali bi se lahko srečala, ter zagotoviti požarno varnost. »Od te točke naprej je stvar izvajalca. Ta bi moral preveriti, ali lahko tam vari.«

Do tega in še dveh drugih mnenj strokovnjakov se, tako tožilka, izvedenka ni opredelila. Se je pa po drugi strani močno naslonila na izpoved oškodovančevega takratnega sodelavca Ruslana T. Po prepričanju tožilke ni delovala po pravilih, »ki od nje zahtevajo objektivno, nepristransko in strokovno delo«, razsojala naj bi dokaze v spisu in se mimo odredbe sodišča »vrednostno opredeljevala do izvedenih dokazov na tem sodišču, vključno do izpovedb prič, kar nikakor ni njena naloga«.

Sodnica je v sklepu poudarila, da tožilka ni opredelila, v čem se kaže izvedenkina pristranskost, ter da svojega predloga za njeno izločitev ni konkretizirala v tem delu, da bi to lahko vzbudilo dvom o izvedenkini nepristranskosti. Pa tudi, da niso utemeljene navedbe, da se je izvedenka na določenih mestih postavila v vlogo sodišča. Sodnica je spomnila, da je izvedenka v tem postopku od leta 2017 in da tožilstvo do zdaj še ni izrazilo pomislekov o njeni ­strokovnosti.