    Črna kronika

    Ogenj uničil dom trem rodovom iste družine

    Deset članov družine je v kratkem času ostalo brez vsega, sanacija bo obsežna in finančno zahtevna.
    Ogenj v zgornjem delu hiše je bil ob prihodu gasilcev povsem razvit. FOTO: PGE Velenje
    Ogenj v zgornjem delu hiše je bil ob prihodu gasilcev povsem razvit. FOTO: PGE Velenje
    Mojca Marot
    19. 8. 2025 | 18:00
    19. 8. 2025 | 18:05
    4:51
    Dokaz, da nesreča nikoli ne izbira in ne počiva, je požar, ki je minuli petek, na praznik, ki so ga številni izkoristili za podaljšane počitnice, izbruhnil v hiši v Krajevni skupnosti Šmartno, na Gubčevi cesti, v kateri je živelo kar deset članov družine Sevčnikar.

    V zgodnjih jutranjih urah, ko so nekateri še spali, so gasilske sirene parale tišino: 17 članov Poklicne gasilske enote Velenje je skupaj s kar sedmimi prostovoljnimi gasilskimi društvi iz Šentilja pri Velenju, Šaleka, Škal, Bevč, Velenja, Pesja, Vinske Gore in iz sosednjega PGD Šoštanj mesto hitelo proti hiši v strnjenem naselju.

    Že od daleč se je videlo, da je požar zelo obsežen, plameni so švigali visoko v nebo, vil se je gost črn dim. Gasilci so imeli zahtevno delo, zaradi varnosti so začasno evakuirali bližnje sosede, na srečo pa jim je sosednje objekte uspelo obvarovati pred ognjem, ki so ga v jutranjih urah kmalu pogasili. A kar je ostalo, je bila ena sama žalost. »Za zjokat, kaj ostane po požaru, kdor tega ne doživi iz neposredne bližine, ne more vedeti,« nam je dejal Velenjčan, ki živi v neposredni bližini požarišča. Kar tri družine Sevčnikar so ostale brez vsega imetja, sanacija bo obsežna in finančno zahtevna, zato se je za pomoč že angažiralo Območno združenje Rdečega križa Velenje, ki je odprlo poseben račun za zbiranje donacij. Velenjski policisti so sporočili, da so dan po požaru ogled opravili kriminalisti ter ugotovili, da je katastrofo zakrivila napaka na kompresorju hladilnika pod nadstreškom hiše in da je tuja krivda izključena. Požar se je izpod nadstreška stanovanjske hiše hitro razširil na celotno hišo, evakuirati je bilo treba tudi stanovalce iz več sosednjih hiš. Nastalo je za več sto tisoč evrov materialne škode.

    Česar ni uničil ogenj, je voda

    Sevčnikarjeve, pravzaprav kar tri rodove te družine, v Velenju poznajo domala vsi, saj so znana rudarska in glasbena družina. »Skrušen sem, česa takega človek nikoli ne pričakuje, kaj šele da bi bil na to pripravljen,« je za Slovenske novice povedal Grega Sevčnikar, ki je bil do lani harmonikar ansambla Potepini. Harmoniko je tudi poučeval, sicer pa je zaposlen v Premogovniku Velenje. Pred osmimi leti je osvojil naslov absolutnega evropskega prvaka; kot učenec Glasbene šole Goter je že leta 2008 dokazal svojo izjemno nadarjenost, saj je na Zlati harmoniki Ljubečne osvojil plaketo Avgusta Stanka, leta 2011 pa je postal mladinski svetovni prvak v diatonični harmoniki. Čeprav nerad, nam je skrušeno priznal, da so ostali brez vsega, zato bodo potrebovali vse od materialne do finančne pomoči. »Ogenj je uničil vse od A do Ž, česar ni uničil ogenj, je vzela voda,« nam je povedal Gregor, ki je z ženo Natalijo in njuno komaj trimesečno hčerkico živel v spodnjem delu hiše. »Zaradi elektrike, ki je ni, in napitih sten trenutno noben prostor v hiši ni primeren za bivanje, sploh pa ne za najino trimesečno punčko. A pomembno je, da smo vsi živi. Zdravi malo manj, ampak to bomo že rešili,« pravi Grega.

    Zbiranje pomoči

    Na velenjskem Rdečem križu bodo pomoč zbirali do 5. septembra. Za to so odprli poseben račun, številka TRR SI56 0242 6001 1969 849 (sklic 245055, pomoč pogorelim Sevčnikar).

    V hiši so poleg njegove družinice živeli še njegova sestra Maja in njen partner Kristjan Rudolf z njunimi tremi otroki ter njuni starši, mama Stanislava in oče Franc. Skupaj torej kar deset ljudi. Gasilci, vsi sosedje pa tudi sodelavci velenjskega premogovnika, v katerem sta zaposlena tako Grega kot njegov svak, so jim takoj priskočili na pomoč in že dan po požaru pomagali pri čiščenju pogorišča. Na širšo javnost se je s prošnjo za pomoč družini obrnil tudi znani Velenjčan Drago Kolar, predsednik združenja borcev in medobčinskega društva invalidov Šaleške doline. »V teh težkih trenutkih bo vsaka, še tako majhna pomoč, bodisi materialna bodisi finančna, še kako dobrodošla, saj so Sevčnikarjevi v nekaj trenutkih izgubili vse,« je zapisal.

