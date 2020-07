Ognjeni zublji pozvročili veliko škodo

Požar se je z balirke razširil še na njivo. FOTO: PGD Gornja Radgona

Gornja Radgona, Murska Sobota – Gasilci so imeli v noči na četrtek precej dela zaradi obilnega deževja. Črpali so vodo iz kleti stanovanjskih blokov in hiš, odstranjevati so morali podrta drevesa in še kaj , ko pa je nehalo deževati in se je stanje nekoliko umirilo, je okoli druge ure zjutraj v Gornji Radgoni izbruhnil požar.Zagorela je proizvodna hala podjetja Rosenbauer, velika okoli 20 x 50 metrov. Požar, ki je zajel polovico ostrešja, so pogasili gasilci iz PGD Gornja Radgona, PGD Orehovci, PGD Apače, PGD Negova, PGD Zbigovci, PGD Radenci - Boračeva in PGD Murska Sobota. Zaradi obsežnosti požara so na prizorišče poslali tudi gasilce iz Murske Sobote z avtolestvijo. Po hudem boju z ognjenimi zublji jim je požar uspelo pogasiti po dobrih štirih urah. Ker je ogenj še naprej grozil, so gasilci PGD Gornja Radgona in PGD Murska Sobota ostali na kraju dogodka, kjer so še sanirali pogorišče in skrbeli, da ne bi znova zagorelo.Proizvodnja mednarodnega podjetja Rosenbauer, ki zaposluje okoli 150 (od skupno 3500 zaposlenih) ljudi, se ukvarja predvsem z gasilsko opremo in vozili, zdaj pa bo imelo dodatno delo pri sanaciji, a proizvodnja se ne bo ustavila., direktor družbe, v kateri se ukvarjajo s proizvodnjo gasilskih vozil in opreme, pojasnjuje, da so kljub vsemu imeli nekaj sreče, saj je zagorelo samo ostrešje nad proizvodno halo, medtem ko notranjost hale ni bila poškodovana. Vsi zaposleni so lahko že isti dan normalno delali v preostalih halah. Cvikl je dodal, da jim ni jasno, zakaj je zagorelo, hkrati pa pričakujejo prihod predstavnikov zavarovalnice, ki bodo ocenili škodo.Požar je po ugotovitvah kriminalistov izbruhnil zaradi toplotnega preboja kovinskega dimnika na leseni del kritine, na mestu prehoda dimnika skozi streho. Zaradi požara je po nestrokovni oceni nastalo od 30.000 do 50.000 evrov škode. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena in sledi poročilo na tožilstvo, sporočajo z murskosoboške policijske uprave.Okrog 11.30 v sredo je zagorelo v Ivanjskem Vrhu (prav tako v občini Gornja Radgona) na balirki za okrogle bale, ki je bila priklopljena na kmetijski traktor. Požar se je razširil še na njivo, kjer sta zgorela slama in strnišče. Predvidoma ga je povzročilo trenje ležaja na balirki, kar je vodilo v pregretje ter posledično samovžig. Gasilci so ga pogasili. Po nestrokovni oceni je v ognju nastalo za okoli 45.000 evrov škode.Gorelo je tudi v Slatini na Ponikvi. Kot poročajo s celjske policijske uprave, je med sredinim neurjem okoli polnoči zagorela stanovanjska hiša zaradi udara strele. Kljub hitremu posredovanju in gašenju okoliških gasilcev je zgorelo ostrešje. Škodo ocenjujejo na okoli 30.000 evrov.