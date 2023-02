Okoliščine tragičnega obračuna še niso pojasnjene

V nadaljevanju preberite:

Na avtobusni postaji v Murski Soboti ter v stanovanjskem bloku v bližnji Vrtni ulici se je predvčerajšnjim okoli pol sedmih zvečer nasilni obračun končal tragično. Sprva naj bi šlo zgolj za težke besede in prepir, nato je vse skupaj preraslo v obračun z nožem. Na prizorišču so se kmalu zatem znašli reševalci in policija. Ugotovili so, da je en človek v krvavem dogodku umrl, eden je bil hudo poškodovan.