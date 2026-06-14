Oliver Tree in Gaspi med mrtvimi v trčenju helikopterjev (VIDEO)

Ameriški pevec in kantavtor Oliver Tree, ki je bil v Braziliji v sklopu svetovne turneje, je bil na krovu enega od helikopterjev, ki sta se danes zrušila v Riu de Janeiru in pri čemer so umrli vsi na krovu.

Alternativni glasbenik je naveden kot eden od šestih ljudi na seznamih obeh letalnikov. Vseh žrtev zaradi hudih opeklin za zdaj še ni mogoče uradno identificirati. Med sopotniki pevca so bili brazilski glasbeni producent, argentinski režiser glasbenih videov in argentinski youtuber Gaspar Prim, znan na spletu kot »Gaspi«.

Na youtubu ima Gaspi približno 2,8 milijona naročnikov, več kot 2,8 milijona sledilcev na instagramu, njegovi videoposnetki pa so zbrali več kot 75 milijonov ogledov na youtubu. Tree ima na instagramu 2,3 milijona sledilcev.

Dva helikopterja sta se v nedeljo zjutraj v zahodnem predmestju Recreio dos Bandeirantes zaletela v zraku, nato pa strmoglavila na parkirišče salona za prodajo električnih avtomobilov in po navedbah gasilcev zanetila požar na približno 20 avtomobilih. V enem helikopterju je bilo pet ljudi, v drugem pa le pilot. Preživelih ni bilo.

Naslovnica The Sun. FOTO: twitter

Dvaintridesetletni Oliver Tree je bil znan po uspešnicah, kot so Life Goes On, Miss You in Alien Boy. Na platformi Spotify ga posluša več kot 11 milijonov ljudi mesečno.

Njegova slava ne izvira zgolj iz glasbe, temveč tudi iz njegove načrtno ekscentrične javne podobe: pričeske na paž, prevelikih oblačil, posebnega humorja in viralnih vsebin na družbenih omrežjih. Tree je dobro znan zlasti med mlajšimi in privrženci internetne kulture.

V zadnjih dneh so bili na njegovem profilu na instagramu objavljeni videoposnetki iz Brazilije, kjer je 6. junija v sklopu turneje po več kot 30 državah nastopil v São Paulu. Naslednji koncert bi moral imeti 1. julija v Lizboni.

Župan Ria de Janeira Eduardo Cavaliere je že pred tem dejal, da so bili na krovu enega od zrakoplovov tuji državljani, ne da bi navedel podrobnosti. Uslužbenec verige Burger King Thamires Santos je dejal, da je bil v službi, ko je zaslišal zelo glasno eksplozijo. Trgovina se je dejansko zatresla.

Tiskovni predstavnik gasilske službe, podpolkovnik Fabio Contreiras, je za CNN Brasil na kraju dogodka povedal, da še ni jasno, kako se je nesreča natančno zgodila. »Deli zrakoplova so raztreseni več sto metrov daleč, zato so informacije, ki jih imamo, še zelo preliminarne,« je dejal: »Resnično potrebujemo posnetke in videoposnetke, da bomo lahko natančno razumeli, kaj se je zgodilo.«

Contreiras je povedal, da so reševalci med električnimi vozili našli v plamenih en helikopter s petimi žrtvami v notranjosti. Drugi helikopter, ki so ga našli približno 100 metrov stran, je prevažal le pilota, ki je prav tako umrl. »Glede na bližnja stanovanjska poslopja bi bila nesreča lahko še precej bolj tragična,« je dejal Contreiras.

Izpostavil je tudi izzive pri gašenju požara v električnih vozilih z litij-ionskimi baterijami. »Ko se ta vrsta baterije vžge, sprošča izjemno strupene pline in poveča tako temperaturo kot intenzivnost požara. Gašenje požara v takem vozilu zahteva trikrat do štirikrat več vode kot gašenje požara v običajnem avtomobilu.«