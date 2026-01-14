Opijal, zlorabljal in snemal mladoletne tabornike

Starešini gorenjskega taborniškega rodu za 18 kaznivih dejanj 18 let in osem mesecev zapora.

Pred lanskim marčnim sodnim dnevom so gorenjski tožilci za nekdanjega starešino enega od gorenjskih taborniških rodov terjali najvišjo možno enotno zaporno kazen – 30 let zapora. A sodni senat kranjskega okrožnega sodišča, ki ga je vodil sodnik Uroš Ferjan, je razsodil, da bo primerna kazen 20 let in tri mesece. Stranke v postopku s tako sodbo niso bile zadovoljne, in so se pritožile na ljubljansko višje sodišče, to pa je nekoliko ugodilo le obrambi ter spolnemu izprijencu kazen znižalo na 18 let in osem mesecev zapora, kar naj bi bila po mnenju pritožbenega senata zakonita, primerna in pravična kazen. Od marca 2016 do najmanj junija 2023 je zlorabljal mladoletnike. Tožilstvo je za obdolženega zahtevalo 30 let zaporne kazni. Obramba napovedala vložitev zahteve za varstvo ...