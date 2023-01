Oprostilna sodba je tokrat obveljala

Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo za nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja in nekdanjega izvršnega direktorja v Luki Milana Pučka, ki jo je okrožno sodišče razglasilo februarja lani. Na sodbo lahko tožilstvo na vrhovno sodišče vloži zahtevo za varstvo zakonitosti.

Višje sodišče je o zadevi odločalo zaradi pritožbe državne tožilke in pooblaščenca v imenu Luke Koper, a so višji sodniki pritožbi zavrnili kot neutemeljeni in potrdili odločitev prvostopenjskega sodišča. Tožilstvo sicer lahko zoper tako odločitev vloži izredno pravno sredstvo, zahtevo za varstvo zakonitosti, a tudi če bi vrhovno sodišče ugotovilo drugače, to za Časarja in Pučka ne bi spremenilo ničesar, saj bo lahko vrhovno sodišče le ugotovilo morebitno kršitev, ne more pa spremeniti sodbe v obdolženčevo škodo.

Premoženjska korist naj bi dosegla več kot milijon evrov

Po obtožnici naj bi se Časar in Pučko ter soobtožena Jožef Hozjan in Robert Graj, ki sta krivdo priznala, pri načrtovanju investicije v zaledni logistični terminal Luke pri Beltincih dogovorili, da bo Inženiring Graj Luki Koper zaračunaval previsoke cene storitev, v Luki pa da ne bodo preverjali opravljenih del. Graj naj bi izdajal napihnjene račune ali račune za storitve, ki so bile že plačane oziroma niso bile izvedene. Pučko naj bi brez preverjanja odobril izplačilo. Očitana protipravno pridobljena premoženjska korist naj bi skupno dosegla več kot milijon evrov.

Junija 2018 je sodišče Časarja obsodilo na dve leti in tri mesece zapora, Pučka na dve leti, Graja pa na tri leta tako imenovanega vikend zapora. Višje sodišče je sodbo septembra 2019 razveljavilo, o dveh obtožencih pa ugotovilo, da je pregon zastaral. Pred začetkom ponovljenega sojenja je tudi Graj s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde.

Na ponovljenem sojenju sta bila tako Časar kot Pučko zaradi pomanjkanja dokazov oproščena, Luko Koper pa je sodišče s premoženjskopravnim zahtevkom napotilo na pravdo.

Za Časarja in Pučka še ni konec sodnih postopkov, saj ju s soobtoženimi predvidoma konec januarja čaka začetek sojenja zaradi domnevno škodljivega luškega nakupa desetodstotnega deleža v slovaški družbi TTI, so zapisali v Primorskih novicah.