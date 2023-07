Včeraj zaradi hudih ureznin umrla ena oseba

S PU Ljubljana so sporočili, da je včeraj na območju Ljubljana Moste oseba z ostrim predmetom porezala drugo osebo. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so bili policisti o dogodku obveščeni okoli 20. ure.

Osumljena oseba, ki so jo policisti kmalu po dogodku prijeli v okolici, je v policijskem pridržanju in jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Žrtev kaznivega dejanja pa je kljub hitri zdravniški pomoči zaradi hudih poškodb nekaj ur po dogodku umrla.

Kriminalisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo in bodo o vseh zbranih obvestilih obvestili pristojno državno tožilstvo. Kot so sporočili s policije, več informacij trenutno ne morejo posredovati.