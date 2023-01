Osem let naj bi lagal, da je mati v domu za starejše

V nadaljevanju preberite:

Kaj je bil neposredni vzrok smrti ženske, z obdukcijo ni bilo mogoče ugotoviti. Je pa bilo izključeno, da bi umrla zaradi delovanja kakšne tope ali ostre sile oziroma strelnih poškodb. Obducent je v preiskavi pojasnil, da je zaradi ugodnih razmer (temperatura je bila nižja od sobne, v prostoru je bil nizek odstotek vlažnosti, zaradi odprtega okna se je prostor ves čas zračil, svetlobe pa ni bilo) prišlo do mumifikacije trupla, preprečen pa je bil tudi razvoj bakterij, ki bi povzročale razkroj.

Čeprav je v obdukcijskem zapisniku navedel, da je bil čas smrti med 1. marcem in 1. majem 2012 (to je tudi uradni datum smrti), je dopustil možnost, da je ženska, ki bi bila 8. avgusta letos stara sto let, umrla že pred majem 2012, saj se po mumifikaciji truplo ne spreminja več.