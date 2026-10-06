Oškodovancu je začel vračati avans

Sojenje Mitji Verlaku, obtoženemu kaznivega dejanja poslovne goljufije, se bo predvidoma nadaljevalo v drugi polovici oktobra. Tako Stanislav Jug, razpravljajoči sodnik soboškega okrožnega sodišča, kot višja državna tožilka Desanka Novak sta se strinjala, da obtoženi samostojni podjetnik dobi še nekaj časa, saj je oškodovancu iz Murske Sobote, od katerega je dobil predplačilo za fasado, a posla ni izvedel, začel vračati denar. Verlak je kapital očitno pridobil s prodajo zemljišča, saj je njegovo podjetje Map Consulting od marca v stečaju. Tožilstvo obtožencu ponudilo milejšo kazen v zameno za priznanje krivde. Osem mesecev zapora bi lahko odslužil z delom v korist družbe. Obdolženčevo podjetje pod drobnogledom tržnega inšpektorata. Oškodovancu je nakazal skupno 3500 evrov, zato se je ...