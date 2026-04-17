Osumljenca za rop zlatarne v Ljubljani po desetih letih prijeli v Italiji

V Italiji je policija prijela državljana Srbije, osumljenega kaznivega dejanja ropa zlatarne v Ljubljani leta 2016. Osumljeni je bil vse od tedaj na begu, iskali pa so ga na podlagi evropskega naloga Slovenije za prijetje. Privedli so ga pred pristojne organe v Italiji, postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji pa še potekajo.

Osumljenca, ki je po navedbah policije nevaren, so izsledili in prijeli v sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja v okviru mreže enot za ciljno iskanje oseb Slovenije in Italije ter učinkovite izmenjave informacij in dobrega operativnega dela uslužbencev iz sektorjev kriminalistične policije na Policijskih upravah Nova Gorica in Koper, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po prijetju so pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, nato pa so ga privedli pred pristojne organe v Italiji. Postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji še potekajo, so še zapisali.

Dnevnik poroča, da so v policijski operaciji aretirali še njegovega leto dni mlajšega pajdaša, prav tako srbskega državljana, s katerim sta bila v skrivališču. Starejši od njiju je domnevno član kriminalne združbe Pink Panther.

Gre za osumljenca, povezanega z ropom zlatarne Malalan, med katerim sta dva roparja leta 2016 ustrelila bančnega uslužbenca.

Rop draguljarne Malalan na Mestnem trgu, ki se je zgodil okoli pol dvanajste ure, le nekaj deset metrov od mestne hiše, se je po besedah tiskovne predstavnice ljubljanske policijske uprave Maje Ciperle Adlešič zgodil zelo hitro. Roparja sta vstopila v prodajalno, začela razbijati vitrine in iz njih jemati nakit.

V času ropa sta bila v prodajalni menda dva zaposlena. Potem ko sta roparja peš pobegnila po Ključavničarski ulici do nabrežja Ljubljanice, se je eden od zaposlenih pognal za njima. Na Cankarjevem nabrežju ju je 42-letni uslužbenec dohitel, eden od roparjev je večkrat ustrelil proti njemu – priče so govorile o dveh oziroma štirih strelih – in ga zadel v nogo. Roparja sta nato zbežala proti Prulam. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega odpeljali v klinični center.

Roparja sta odnesla 78 ur luksuznih blagovnih znamk, vrednih skoraj 449.000 evrov. Dva osumljenca za rop sta bila vmes na sodišču že oproščena.