Osumljena širjenja nalezljive bolezni

Policijo so zaposleni na nujni medicinski pomoči UKC Ljubljana obvestili o sumu kaznivega dejanja prenašanja nalezljivih bolezni, je informacijo notranjega ministrstva javnosti posredoval vladni govorecOpisal je, da je 37-letnica 3. julija poklicala reševalce, ker se je počutila slabo in jo je bolel trebuh, a jih ni obvestila oziroma je to storila šele po petih urah obravnave v zdravstveni ustanovi, da ima njen partner covid-19, za kar je izvedela že 20. junija. Takrat so moškemu odredili karanteno. S tem je ogrozila zdravje ljudi.40-letnik pa je kljub bolezni in odrejeni karanteni hodil v službo v večjem podjetju. Zdravstveno osebje je za oba 3. julija znova uvedlo karanteno, policija pa je sprožila preiskavo. »Proti obema se vodi kazenski postopek zaradi suma širjenja nove bolezni iz malomarnosti,« je dodal. Grozi jima denarna ali celo zaporna kazen v višini vsaj šestih mesecev. »Če pa se zgodijo najhujše posledice, to je smrt, lahko sledi celo zaporna kazen v višini osmih let, ali pet le, če gre za primer iz malomarnosti,« je povedal Kacin.