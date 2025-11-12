Osumljenca, ki je pobegnil skozi okno sodišča, našli v Franciji

Alžirca, osumljenega spolnega nasilja, ki je v začetku oktobra skočil skozi okno novogoriškega sodišča, so francoski policisti 23. oktobra pridržali, ko je iz Italije prišel v Francijo, danes poročajo Primorske novice. Osumljenec, ki je imel v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, je trenutno v izročitvenem priporu v Franciji.

Na novogoriškem okrožnem sodišču so za Primorske novice pojasnili, da so francoski policisti 35-letnega alžirskega državljana pridržali ob prehodu meje pri kraju Montgenevre. Sodišče je po pobegu za ubežnikom sicer izdalo mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo. Francoski policisti so tako razpolagali s fotografijo in podatki osumljenca.

Direktor novogoriškega okrožnega sodišča je pojasnil, da je osumljenec trenutno v izročitvenem priporu, po zaključku izročitvenega postopka pa ga bodo predali slovenskim varnostnim organom. Sodišče v takih primerih pristojnim pravosodnim organom, v tem primeru francoskim, pošlje dokumentacijo, potrebno za odločitev o izročitvi.

Petintridesetletni Alžirec je osumljen spolnega nasilja nad mladoletnikom, ki ga je zvabil v zapuščene tovarniške prostore v Novi Gorici. Kaznivo dejanje sta mu policista na kraju samem preprečila, s kazensko ovadbo so ga 7. oktobra privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V postopku predaje je osumljenec odprl okno in skočil iz drugega nadstropja ter pobegnil.

Poleg spolnega nasilja so tujca osumili še tatvine kolesa, sodišče je že uvedlo preiskavo.