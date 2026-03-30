Osumljenca za petkov poskus vloma v bankomat sodno pridržana

Lenarški policisti so prijeli dva moška, osumljena, da sta v petek zgodaj zjutraj poskušala vlomiti v bankomat na območju Jurovskega dola.

Gre za državljana Romunije, stara 38 in 40 let, ki so ju privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika mariborskega okrožnega sodišča, ta pa je zanju odredil sodno pridržanje, so sporočili s policije.

Na bankomat namestila neznano eksplozivno sredstvo

Na Policijski upravi Maribor so danes pojasnili, da so z ogledom kraja dejanja in preiskavo ugotovili, da sta se na kraj storitve kaznivega dejanja z osebnim avtomobilom avstrijskih registrskih tablic pripeljala dva moška, ki sta na bankomat namestila neznano eksplozivno sredstvo ter ga tako poškodovala oziroma povzročila materialno škodo tudi na poslovnem objektu, po dejanju pa pobegnila s kraja.

Policisti so naslednji dan zgodaj zjutraj v Lenartu izsledili dva moška, ki sta po opisu in z zadrževanjem na območju vzbujala sum, da bi lahko bila storilca, ki sta pobegnila s kraja poskusa vloma v bančni avtomat. Ugotovili so, da gre za romunska državljana, in jima odvzeli prostost. Ker o kaznivem dejanju še vedno zbirajo obvestila in dokaze, prosijo vse, ki imajo kakršnekoli informacije o gibanju osumljencev, da to sporočijo na 113 ali policistom policijske postaje v Lenartu.

Preiskava sicer v sodelovanju s kriminalisti PU Murska Sobota poteka tudi v smeri utemeljitve suma storitve istovrstnega kaznivega dejanja na njihovem območju v marcu, so še sporočili s policije.