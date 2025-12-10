Osumljenca za umor predali ob strogih varnostnih ukrepih

Zelo strogi varnostni ukrepi so včeraj okoli 10. ure veljali na območju mejnega prehoda Petišovci pri Lendavi. Do zob oboroženi policisti več enot murskosoboške policijske uprave, hkrati je bil v zraku brezpilotni letalnik, so varovali izročitev 40-letnega Josipa Oršuša, hrvaškega državljana iz romskega naselja Sitnice pri Murskem Središču, osumljenega umora in poskusa umora.

Do meje ga je slovenska policija pripeljala v posebej varovanem konvoju, po pisanju portala Danas.hr pa ga je nato hrvaška policija odpeljala naravnost v pripor v Varaždinu. Kot je znano, Oršuša sumijo, da je pretekli četrtek okoli 21. ure s puško večkrat ustrelil 28-letno nosečo svakinjo, mater treh otrok, potem še svojo 29-letno partnerico in pobegnil s prizorišča zločina. Prva napada ni preživela, življenje druge je nekaj časa viselo na nitki, Oršuš pa se je zatekel na ozemlje Slovenije.

Murskosoboški policisti so pobeglega storilca prijeli v soboto okoli 15. ure. Po naših podatkih so ga izsledili na podlagi informacije voznice, ki mu je ustavila na cesti med Srednjo Bistrico in Razkrižjem, ker je štopal. Prepoznala ga je namreč po fotografiji, ki sta jo hrvaška in slovenska policija med iskanjem javno objavili. Med aretacijo so mu zasegli orožje, po besedah Bojana Rousa, vodje kriminalistične policije na murskosoboški policijski upravi, je imel namreč pri sebi nož, pištolo in puško.

Prav s to puško je po poročanju več hrvaških medijev zakrivil zločina. Strogi varnostni ukrepi med izročitvijo, še poročajo, so veljali zaradi velike verjetnosti, da bi se kateri od prebivalcev Sitnic Oršušu lahko maščeval.