Na območju Šiške prijeli osumljenca, ki je vlomil v avtosalon

Z ljubljanske policije uprave so sporočili, da so bili policisti v noči iz sobote na nedeljo obveščeni o sproženem alarmu v enem izmed avtosalonov na območju Šiške. Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Policisti so na podlagi podanega opisa v bližini prijeli in odvzeli prostost osebi, domnevno državljanu Hrvaške, ki je pred tem z razbijanjem izložbenih stekel vstopil v objekt in iz blagajn odtujil več sto evrov gotovine, ki so jo našli in zasegli, so navedli s PU Ljubljana.