  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Osumljeni za napad imel prepoved približevanja, odvetnica: Policija pa nič

    Odvetnica ocenjuje, da do dogodka v Šiški ne bi prišlo, »če bi policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnikov«.
    FOTO: bralka Anja
    Galerija
    FOTO: bralka Anja
    STA
    7. 5. 2026 | 19:03
    7. 5. 2026 | 19:18
    3:56
    A+A-

    Kriminalisti v preiskavi sredinega napada v Šiški, v katerem naj bi 52-letni osumljenec poškodoval 31-letnico, preverjajo tudi okoliščine, ki so pripeljale do kaznivega dejanja. Odvetnica Tina Šnajder, ki zastopa brata osumljenca, namreč trdi, da je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, prav tako to ni bil njegov prvi incident.

    image_alt
    Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

    V dopisu, ki ga je Šnajder poslala na več medijev in v sredo tudi na vodstvo policije, je navedla, da je osumljeni v sredo »po celem telesu večkrat zabodel partnerko svojega brata na naslovu, za katerega mu je bila izrečena prepoved približevanja, kakor tudi odrejena vsa dejanja, ki bi onemogočala izključno uporabo in prepustitev stanovanja«. A je osumljeni po njenih navedbah prepoved stalno kršil in se »približeval tako mladoletnim otrokom kot moji stranki«. »Policija pa nič,« je dodala.

    FOTO: bralka Anja
    FOTO: bralka Anja

    Po njenih navedbah je namreč osumljeni avgusta lani z izvijačem napadel brata. Temu je uspelo pobegniti, na policijski postaji Šiška pa so še isti dan izdali odredbo o prepovedi približevanja. Oktobra je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo prepoved približevanja in navezovanja stikov za dvanajst mesecev, marca letos pa odredilo še prepustitev nepremičnine v izključno uporabo njeni stranki, je navedla odvetnica.

    Kot je še zapisala, je brat osumljenega policijo nenehno opozarjal, da se bo nekaj zgodilo in da naj ukrepa. Ves čas je jo je tudi obveščal o kršitvah prepovedi približevanja in to podkrepil tudi s posnetki nadzornih kamer. Ti so bili predloženi tudi sodišču.

    Po navedbah odvetnice je bil osumljeni v ponedeljek in v torek ponovno v hiši, za katero je imel prepoved vstopa. V torek je prestregel pot mladoletnemu nečaku in ga prisilil, da pokliče očeta in od njega zahteval, da mu v delu hiše priklopi elektriko. Njena stranka je zato ponovno podala prijavo policiji, policija pa naj bi po navedbah odvetnice naredila zapisnik samo za 4. maj, ker je za ta datum obisk osumljenega zabeležila nadzorna kamera, o dogodku z otrokom pa zapisnika naj ne bi želeli narediti.

    Do ravnanja policije je zato kritična in ocenjuje, da do dogodka v Šiški ne bi prišlo, »če bi policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnike«.

    FOTO: bralka Anja
    FOTO: bralka Anja

    Na Policijski upravi Ljubljana so danes za STA pojasnili, da kriminalisti preverjajo vse okoliščine dogodka in zbirajo informacije, na podlagi katerih bodo osumljenca nato privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so navedli, pa je preiskava usmerjena tudi v dogajanje pred dogodkom in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do izvršitve kaznivega dejanja.

    Dodali so, da zaradi zgodnje faze preiskave, v kateri vse okoliščine še niso znane, na konkretna vprašanja in na očitke ne morejo konkretno odgovoriti. So pa poudarili strokovnost, zakonitost in transparentnost postopkov ter varstvo pravic vpletenih, žrtve in družinskih članov. Zato bodo tudi v tem primeru preverili vse okoliščine in navedbe, ki jih je danes v javnem pismu izpostavila odvetnica brata osumljenca.

    Poudarili so tudi, da so obravnave kaznivih dejanj, storjenih med družinskimi člani oziroma v družinskem krogu še posebej občutljive. Zato svarijo tudi pred širjenjem nepreverjenih informacij, ki bi lahko dodatno škodile vsem vpletenim, tudi žrtvam.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pesticidi v hrani

    Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

    Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Poslanec Levice: Ta zakon je kot trgovina Jager, takega v zgodovini še ni bilo

    Skupni odbor DZ je zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Levica in sindikati najglasneje proti predlogu zakona.
    7. 5. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska in Iran

    Azijski Nato: kitajski odgovor na ameriški kaos

    Kitajska in Iran: Sporočilo Pekinga Teheranu, ki ga je kitajski zunanji minister prenesel iranskemu kolegu, je mogoče strniti v Odprite ožino!
    Zorana Baković 7. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    napadnasiljeŠiškaprepoved približevanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Cedevita Olimpija grizla v Beogradu in napovedala vročo revanšo

    Na prvi tekmi četrtfinala lige ABA so Ljubljančani drago prodali kožo, toda evroligaška Crvena zvezda je bila na koncu premočna. V torek v Stožicah.
    7. 5. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umetna inteligenca

    Potencial je velik, pogrešata se povezovanje in poduk

    Na predsedničinem forumu opozorili na pomanjkljivosti pri sistemskem vključevanju v naše izobraževanje in gospodarstvo.
    Tomica Šuljić 7. 5. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zmanjšanje naročil

    Mariborski Tam-Europe odpustil 20 delavcev

    Mariborski proizvajalec avtobusov v kitajski lasti je imel leta 2024, za katero so zadnji objavljeni podatki, dobrih 800.000 evrov čistega dobička.
    7. 5. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Šport zasebno

    Romantična zaroka Roka Radovića s hrvaško vplivnico pod vršaci

    Zaročni prstan iz Tanzanije, violončelo v ozadju in razgled na Julijske Alpe za usodni da. Slovenski reprezentant iz Cedevite Olimpije v sedmih nebesih.
    7. 5. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na žensko

    Osumljeni za napad imel prepoved približevanja, odvetnica: Policija pa nič

    Odvetnica ocenjuje, da do dogodka v Šiški ne bi prišlo, »če bi policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnikov«.
    7. 5. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zmanjšanje naročil

    Mariborski Tam-Europe odpustil 20 delavcev

    Mariborski proizvajalec avtobusov v kitajski lasti je imel leta 2024, za katero so zadnji objavljeni podatki, dobrih 800.000 evrov čistega dobička.
    7. 5. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Šport zasebno

    Romantična zaroka Roka Radovića s hrvaško vplivnico pod vršaci

    Zaročni prstan iz Tanzanije, violončelo v ozadju in razgled na Julijske Alpe za usodni da. Slovenski reprezentant iz Cedevite Olimpije v sedmih nebesih.
    7. 5. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na žensko

    Osumljeni za napad imel prepoved približevanja, odvetnica: Policija pa nič

    Odvetnica ocenjuje, da do dogodka v Šiški ne bi prišlo, »če bi policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnikov«.
    7. 5. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Spektakel, ki prebuja prestolnico

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Zakaj je vlak prava izbira (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo